HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bus Telat Datang, Penumpang Sempat Menumpuk di Terminal Pulo Gebang

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |13:22 WIB
JAKARTA -  Penumpukan penumpang sempat terjadi di Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Rabu (18/3/2026) pagi. Hal ini terjadi lantaran bus yang akan mengangkut pemudik itu telat datang.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Terminal Terpadu Pulo Gebang, Christianto. Namun, ia menegaskan jika saat ini sudah kembali normal. 

"Tadi pagi memang penumpang lumayan menumpuk karena busnya mengalami keterlambatan, tapi sekarang sudah terurai, sudah berangkat," kata Christianto saat ditemui di lokasi. 

Menurutnya, keterlambatan bus itu lantaran adanya penerapan rekayasa lalu lintas di momen arus mudik ini.

"Hari ini kan sudah mulai one way, ya sehingga bus-bus yang harusnya balik untuk berangkat pagi itu mengalami keterlambatan," ucapnya. 

