Langkah Kapolri Persiapkan Pengamanan Mudik Lebaran 2026, GPA : Bukti Negara Hadir

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Persiapan tersebut di antaranya dengan mendirikan posko pelayanan terpadu, kolaborasi dengan pihak terkait, hingga pendekatan humanis.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mengapresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mempersiapkan arus mudik Lebaran 2026.

Ia menilai langkah strategis yang dilakukan Polri menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pemudik.

“Kapolri bersama seluruh jajaran telah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi lonjakan arus mudik. Persiapan yang matang ini menjadi bukti negara hadir untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Aminullah di Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Ia menyoroti berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, seperti pendirian pos-pos pelayanan terpadu di sejumlah titik strategis jalur mudik. Pos-pos ini, menurutnya, bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi ruang kemanusiaan bagi para pemudik untuk beristirahat, melepas lelah, hingga mendapatkan layanan kesehatan dan informasi perjalanan.