Tol Jakarta-Cikampek Macet, Lajur Contraflow Ditambah di KM 48-66

JAKARTA - Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mengalami kemacetan saat arus mudik, Kamis (19/3/2026). Petugas pun melakukan penambahan lajur contraflow.

Pelebaran lajur contraflow dari sebelumnya 2 lajur menjadi 3 lajur pada KM 48 sampai KM 66 Tol Jakarta–Cikampek arah Cikampek.

"Rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan serta mendukung kelancaran arus mudik menuju wilayah Timur Trans Jawa," kata VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, Kamis (19/3/2026).

Ia menyampaikan, penyesuaian jumlah lajur contraflow tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

“Pelebaran contraflow menjadi tiga lajur ini merupakan bagian dari langkah antisipatif yang dilakukan bersama kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju arah Timur Trans Jawa, khususnya pada hari ini terlihat peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026,” ujar Ria.

JTT bersama kepolisian dan pihak terkait terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif serta menyiagakan petugas di lapangan guna memastikan rekayasa lalu lintas dapat berjalan dengan aman dan lancar.



(Erha Aprili Ramadhoni)

