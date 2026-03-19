Tol Jakarta–Cikampek Padat, Ini Penyebabnya

JAKARTA – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyampaikan bahwa kondisi lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada Kamis (19/3/2026) mengalami perlambatan di sejumlah titik. Hal ini terjadi akibat lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan menjelang periode libur Idulfitri 1447 H/2026.

“Hal ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menuju wilayah Timur Trans Jawa. Peningkatan volume kendaraan yang signifikan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di beberapa titik. Namun, arus lalu lintas masih tetap bergerak dan tidak terjadi penutupan akses jalan tol,” ujar VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas berdampak pada penurunan kecepatan perjalanan di sejumlah titik. Data lalu lintas JTT menunjukkan adanya peningkatan signifikan kendaraan menuju arah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol Cikampek Utama.

Pada shift 3 tanggal 18 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.338 kendaraan melintas ke arah Timur Trans Jawa, atau meningkat 421,20% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 9.850 kendaraan.

“Kami memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kenyamanan perjalanan pengguna jalan, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan,” tuturnya.

Selain tingginya volume kendaraan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh adanya gangguan kendaraan di lajur perjalanan di tengah tingginya intensitas lalu lintas. Petugas di lapangan bersama Kepolisian segera melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan secara cepat guna meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.