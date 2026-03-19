Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalur Arteri Cikarang–Karawang Padat, Didominasi Pemudik Sepeda Motor

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |16:50 WIB
Jalur Arteri Cikarang–Karawang Padat (foto: Okezone)
A
A
A

CIKARANG - Jalur arteri penghubung Cikarang menuju Karawang, Jawa Barat, terpantau padat pada Kamis (19/3/2026) sore WIB. Kendaraan roda dua milik pemudik mendominasi arus lalu lintas menuju Jawa Tengah.

Okezone menelusuri jalur arteri tersebut mulai dari perempatan Sentra Grosir Cikarang (SGC), hingga perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Secara umum, lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi pemudik dengan sepeda motor.

Meski demikian, kepadatan sesekali terjadi di sejumlah titik, terutama di lokasi putar balik kendaraan yang memicu antrean. Selain itu, pemudik juga kerap memperlambat laju kendaraan karena kondisi jalan yang sedikit bergelombang.

Memasuki area gapura perbatasan Kabupaten Karawang, laju kendaraan terpantau semakin melambat. Hal ini disebabkan adanya kepadatan di dua titik persimpangan saat jalur utama terpecah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mudik 2026 Mudik Lebaran Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207869//menko_ahy_pantau_transportasi_nasional-2hrQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207853//mudik-18Pb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207859//jalur_mudik_lingkar_gentong_padat_merayap-sI9i_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207850//pelabuhan_merak-jm5g_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207834//macet-b65M_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207833//kecelakaan_lalu_lintas-GqPx_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement