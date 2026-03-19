Jalur Arteri Cikarang–Karawang Padat, Didominasi Pemudik Sepeda Motor

CIKARANG - Jalur arteri penghubung Cikarang menuju Karawang, Jawa Barat, terpantau padat pada Kamis (19/3/2026) sore WIB. Kendaraan roda dua milik pemudik mendominasi arus lalu lintas menuju Jawa Tengah.

Okezone menelusuri jalur arteri tersebut mulai dari perempatan Sentra Grosir Cikarang (SGC), hingga perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Secara umum, lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi pemudik dengan sepeda motor.

Meski demikian, kepadatan sesekali terjadi di sejumlah titik, terutama di lokasi putar balik kendaraan yang memicu antrean. Selain itu, pemudik juga kerap memperlambat laju kendaraan karena kondisi jalan yang sedikit bergelombang.

Memasuki area gapura perbatasan Kabupaten Karawang, laju kendaraan terpantau semakin melambat. Hal ini disebabkan adanya kepadatan di dua titik persimpangan saat jalur utama terpecah.