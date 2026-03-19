Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalur Arteri Pantura Cirebon Padat Lancar Meski Diguyur Hujan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |22:30 WIB
Jalur Arteri Pantura Cirebon Padat Lancar Meski Diguyur Hujan
Jalur Arteri Pantura Cirebon (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon pada Kamis (19/3/2026) sore, terpantau ramai lancar, meski sempat diguyur hujan. 

Saat hujan turun, para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, terlihat mengenakan jas hujan selama perjalanan. Kondisi ini tidak menyebabkan kemacetan signifikan, namun laju kendaraan cenderung lebih berhati-hati akibat faktor cuaca.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga pukul 17.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura mencapai lebih dari 116 ribu unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi dengan total 110.041 unit, sementara mobil pribadi tercatat sebanyak 6.192 unit.

Rata-rata volume kendaraan yang melintas mencapai sekitar 4.925 kendaraan per jam. Dominasi kendaraan roda dua di jalur arteri dipengaruhi oleh pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way di jalan tol, sehingga sebagian pemudik memilih atau beralih menggunakan jalur Pantura.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement