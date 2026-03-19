Jalur Arteri Pantura Cirebon Padat Lancar Meski Diguyur Hujan

JAKARTA - Arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon pada Kamis (19/3/2026) sore, terpantau ramai lancar, meski sempat diguyur hujan.

Saat hujan turun, para pemudik, khususnya pengguna sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, terlihat mengenakan jas hujan selama perjalanan. Kondisi ini tidak menyebabkan kemacetan signifikan, namun laju kendaraan cenderung lebih berhati-hati akibat faktor cuaca.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga pukul 17.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura mencapai lebih dari 116 ribu unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi dengan total 110.041 unit, sementara mobil pribadi tercatat sebanyak 6.192 unit.

Rata-rata volume kendaraan yang melintas mencapai sekitar 4.925 kendaraan per jam. Dominasi kendaraan roda dua di jalur arteri dipengaruhi oleh pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way di jalan tol, sehingga sebagian pemudik memilih atau beralih menggunakan jalur Pantura.