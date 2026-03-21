Cegah Macet Arus Balik Lebaran, Polri Imbau Masyakarat Manfaatkan WFA

JAKARTA – Polri mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) guna mencegah kemacetan saat arus balik lebaran. Pasalnya, Polri mengantisipasi adanya peningkatan mobilitas masyarakat pasca-Lebaran, khususnya fenomena bangkit mudik.

“Kami mengingatkan kembali imbauan Bapak Kapolri terkait potensi meningkatnya mobilitas masyarakat pasca salat Idulfitri. Untuk itu, Polri bersama seluruh jajaran meningkatkan kesiapan personel di lapangan, baik dalam pengaturan lalu lintas maupun pengamanan di titik-titik rawan kepadatan,” kata Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Tjahyono Saputro, Sabtu (21/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pengelolaan arus balik akan dilakukan secara optimal sebagaimana saat arus mudik, guna memastikan perjalanan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman.

Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 sebagai upaya mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terpusat dalam satu waktu.