Hari Kedua Lebaran, Jalan Layang MBZ dan Tol Japek Arah Cikampek Macet Pagi Ini

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) dan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) macet pada Lebaran hari kedua, Minggu (22/3/2026) pagi. Tingginya volume kendaraan serta adanya insiden kecelakaan menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa titik menuju arah Cikampek.

1. Tol MBZ dan Jakarta-Cikampek Macet

Berdasarkan laporan resmi Jasa Marga hingga pukul 07.35 WIB, kepadatan di Jalan Layang MBZ terpantau mulai dari ruas Cikunir KM 10 hingga Bekasi Barat KM 13. Selain volume kendaraan yang meningkat, kepadatan juga terjadi di titik Bekasi Timur KM 17-18.

Situasi semakin tersendat di ruas Tambun KM 19 menuju Cibitung KM 23. Di titik ini, dilaporkan terdapat kendaraan yang mengalami gangguan di bahu luar (kiri) jalan, yang turut menghambat laju kendaraan di jalur tersebut.

"07.35 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir KM 10 - Bekasi Barat KM 13 PADAT, kepadatan volume lalin. Bekasi Timur KM 17 - KM 18 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Tambun KM 19 - Cibitung KM 23 PADAT, ada kendaraan gangguan di bahu luar/kiri," tulis Jasa Marga lewat akun media sosial X resminya.

Sementara itu, di jalur bawah Tol Jakarta-Cikampek (Japek), kepadatan terjadi di beberapa titik krusial. Pada pukul 07.34 WIB, arus kendaraan tersendat di Cibitung KM 27 hingga Cikarang Barat KM 28 akibat kepadatan volume lalu lintas.

Kondisi lebih parah terlihat di ruas Karawang Barat KM 47 hingga Karawang Timur KM 53. Di lokasi ini, kepadatan merupakan dampak dari penanganan kecelakaan beruntun yang terjadi di bahu luar atau lajur kiri jalan. Petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk mengurai kemacetan.