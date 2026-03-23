Manfaatkan WFA, Kakorlantas Imbau Pemudik Tak Paksakan Pulang 24 Maret

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |21:07 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau pemudik tidak memaksa kembali ke Jakarta, pada Selasa 24 Maret 2026. Agus menyebut kebijakan sistem satu arah atau one way nasional arus balik bisa diperpanjang.

"Kami mengimbau untuk masyarakat adanya work from anywhere (WFA) jadi jangan numpuk (pulang) di tanggal 24 Maret," kata Irjen Agus, Senin (23/3/2026).

Korlantas Polri diketahui akan menggelar one way nasional arus balik pada besok hari pukul 14.00 WIB. Sistem rekayasa lalu lintas itu akan dimulai di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama.

Agus mengatakan kebijakan one way nasional arus balik juga masih bisa diperpanjang hingga Kamis 26 Maret jika arus kendaraan menuju Jakarta tergolong tinggi. Dia berharap masyarakat bisa mengatur waktu kepulangan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

"Toh apabila one way arus balik nasional di tanggal 24 itu padat dan tanggal 25 akan kita perpanjang, akan kita lakukan one way lagi. Jadi ada one way tanggal 24, 25, sampai tanggal 26 manakala masih ada bangkitan arus kita masih buka lagi," ujarnya.

Agus memastikan Korlantas Polri telah siap dalam menghadapi arus balik Lebaran dengan sejumlah sistem rekayasa lalu lintas. Namun, ia juga mengimbau pemudik tidak memaksakan diri kembali ke Jakarta besok.

“Kami menyarankan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang mudik tidak harus berangkat di tanggal 24. Boleh di tanggal 26, 27, ada work from anywhere (WFA), negara memberi keleluasaan untuk bisa memilih perjalanan supaya tidak terjadi penumpukan yang cukup padat," pungkas Agus.

(Arief Setyadi )

