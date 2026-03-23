Ini Rencana One Way di Lingkar Gentong saat Puncak Arus Balik

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |15:35 WIB
TASIKMALAYA - Jajaran Polres Tasikmalaya Kota menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way untuk mengurai kemacetan akibat puncak arus balik Lebaran 2026, yang diprediksi berlangsung pada H+2 dan H+3. Kepolisian mewaspadai kemacetan di sepanjang arus Lingkar Gentong hingga Simpang Sukamantri. 

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan, mengatakan penerapan one way saat puncak arus bakal dimulai dari Simpang Sukamantri sebagai ruas jalan masuk kendaraan arah Ciamis hingga Jawa Tengah.

Kendaraan dari arah Sukamantri dibiarkan meluncur mulus dua jalur sampai Simpang Wage atau sebelum Letter U Lingkar Gentong. Sedangkan, kendaraan dari jalur berlawanannya disetop sementara selama one way, yang berdurasi 30 menit setiap sesinya. 

"Itu (one way Simpang Wage sampai Simpang Sukamantri) adalah jalur panjang one way ya 6 kilometer. Nah ada juga one way jalur pendek, di Lingkar Gentong bawah," kata Riki Okezone, Senin (23/3/2026).

Riki menitikberatkan soal penerapan one way bakal tergantung dari koordinasi dengan Polres Garut. Itu karena volume kendaraan di Garut menjadi tolok ukur kapan diberlakukannya one way di Lingkar Gentong dan sekitarnya. 

Jika kepadatan kendaraan terjadi di Garut, baik yang sifatnya pergerakan arus kendaraan lokal maupun arus balik, maka penerapan one way mesti dilakoni Polres Garut. Setelah lalu lintas di Garut seperti kawasan Limbangan kembali kondusif, one way dapat dilakukan Polres Tasikmalaya Kota.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Polres Garut untuk atur arus balik. Kendaraan di Garut harus dikuras dahulu, sebelum Lingkar Gentong diberlakukan one way," ujar Riki.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208415/tol_cipali-XNnv_large.jpg
Arus Balik Lebaran Mulai Meningkat, One Way Disiapkan di Tol Cipali Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208413/arus_balik_lebaran_pemudik_motor_padati_pelabuhan_bakauheni-Nf1O_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2026, Pemudik Motor Padati Pelabuhan Bakauheni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208404/arus_balik_lebaran_2026_di_pelabuhan_bakauheni-LHmV_large.jpg
Jelang Puncak Arus Balik 2026, Pelabuhan Bakauheni Mulai Ramai Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208393/lingkar_gentong-Y4nS_large.jpg
Jelang Puncak Arus Balik, Lalu Lintas di Lingkar Gentong Lengang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208391/stasiun_gambir-X6lw_large.jpg
Arus Balik Lebaran, KAI Catat 51 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208388/arus_balik_lebaran_2026_di_tol_cipali-GZUE_large.jpg
H+2 Lebaran, Arus Balik di Tol Cipali Mulai Meningkat
