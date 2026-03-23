Pelabuhan Bakauheni pada H+2 Lebaran Terpantau Landai

LAMPUNG SELATAN - Situasi arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, cenderung lengang dan terpantau tidak terlalu banyak kendaraan yang mengantre maupun masuk ke pelabuhan.

Pantauan Okezone sejak pukul 20.00 WIB, hal itu dapat dilihat dari banyaknya buffer zone atau tempat antre kendaraan sebelum masuk kapal yang kosong tanpa adanya antrean. Sementara itu, hanya satu buffer zone yang terlihat diisi oleh antrean kendaraan.

Selain itu, lajur buffer zone untuk kendaraan sepeda motor juga tampak tidak terlalu padat. Antrean yang tadi siang sempat mengular dan memenuhi dua lajur, kini terlihat lengang bahkan hanya terisi satu lajur.

Executive Director Regional II PT ASDP Indonesia Ferry, Zulvidon, mengungkapkan, memang situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni pada hari ini masih cenderung landai.

“Kami menyampaikan hari ini, 23 Maret, kondisi seperti yang kita lihat masih aman, masih landai, tidak terlalu padat,” kata Vidon, Senin (23/3/2026).