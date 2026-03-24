HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Siksa Bocah Palestina Berusia Setahun, Kakinya Dibakar dan Ditusuk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |15:09 WIB
Tentara Israel Siksa Bocah Palestina Berusia Setahun, Kakinya Dibakar dan Ditusuk
Gambar yang dibagikan secara publik menunjukkan anak tersebut dengan luka bakar akibat rokok dan luka tusuk di kakinya, yang diduga disebabkan oleh paku. (Foto via @QudsNen)
JAKARTA – Tentara Israel dilaporkan menyiksa seorang anak berusia satu tahun di Gaza tengah untuk memaksa ayahnya mengaku selama interogasi, demikian dilaporkan Palestine TV.

Mengutip jurnalis Palestina Osama Al-Kahlout, televisi tersebut menayangkan rekaman yang menunjukkan luka-luka pada anak bernama Karim setelah ia ditahan oleh pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza tengah.

Saksi mata mengatakan ayah anak itu, Osama Abu Nassar, mengalami trauma setelah kematian kuda yang biasa ia gunakan untuk mencari nafkah.

Saat membawa anaknya membeli kebutuhan, ia terjebak dalam baku tembak di dekat rumahnya dan dipaksa oleh tentara Israel untuk meninggalkan putranya yang berusia 18 bulan di tanah, lalu mendekati pos pemeriksaan militer terdekat, di mana ia dilucuti pakaiannya dan diinterogasi.

Pasukan tersebut menyiksa anak itu di depan ayahnya, termasuk membakar salah satu kakinya dengan rokok, menusuknya, dan memasukkan paku ke kakinya, sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan medis.

 

Tentara Israel Berondong Konvoi Medis Gaza dengan 900 Peluru, Eksekusi Pekerja Bantuan
Israel Lancarkan Serangan Semalaman di Gaza, Tewaskan Setidaknya 3 Warga Palestina
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
Paus Leo: Palestina Harus Diakui, Solusi Dua Negara Satu-satunya Jalan Akhiri Konflik
Greta Thunberg Dipukuli, Ditendang, dan Dihina Selama Lima Hari di Tahanan Israel
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
