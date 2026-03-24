Tentara Israel Siksa Bocah Palestina Berusia Setahun, Kakinya Dibakar dan Ditusuk

Gambar yang dibagikan secara publik menunjukkan anak tersebut dengan luka bakar akibat rokok dan luka tusuk di kakinya, yang diduga disebabkan oleh paku. (Foto via @QudsNen)

JAKARTA – Tentara Israel dilaporkan menyiksa seorang anak berusia satu tahun di Gaza tengah untuk memaksa ayahnya mengaku selama interogasi, demikian dilaporkan Palestine TV.

Mengutip jurnalis Palestina Osama Al-Kahlout, televisi tersebut menayangkan rekaman yang menunjukkan luka-luka pada anak bernama Karim setelah ia ditahan oleh pasukan Israel di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi, Gaza tengah.

Saksi mata mengatakan ayah anak itu, Osama Abu Nassar, mengalami trauma setelah kematian kuda yang biasa ia gunakan untuk mencari nafkah.

Saat membawa anaknya membeli kebutuhan, ia terjebak dalam baku tembak di dekat rumahnya dan dipaksa oleh tentara Israel untuk meninggalkan putranya yang berusia 18 bulan di tanah, lalu mendekati pos pemeriksaan militer terdekat, di mana ia dilucuti pakaiannya dan diinterogasi.

Pasukan tersebut menyiksa anak itu di depan ayahnya, termasuk membakar salah satu kakinya dengan rokok, menusuknya, dan memasukkan paku ke kakinya, sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan medis.