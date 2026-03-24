JAKARTA - Puncak arus balik Lebaran via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi terjadi pada Sabtu (28/3/2026).

“Puncak arus balik Lebaran 2026 di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi pada 28 Maret 2026,” kata General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Dia menerangkan, prediksi tersebut mengacu pada pola pergerakan penumpang Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Dia menuturkan, estimasi pergerakan penumpang mencapai ratusan ribu orang.

“Estimasi pergerakan mencapai sekitar 198.387 penumpang dan 1.221 penerbangan dalam satu hari,” ujar dia.

Untuk menghindari kepadatan penumpang, Heru mengimbauseluruh masyarakat yang hendak kembali pada puncak arus balik datang ke bandara lebih awal.

“PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengimbau kepada seluruh penumpang untuk selalu memeriksa jadwal penerbangan serta tiba lebih awal di bandara guna mengantisipasi kepadatan,” jelasnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

