Arus Balik, 13.145 Kendaraan Menyeberang dari Bakauheni ke Jawa

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |02:02 WIB
Kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
LAMPUNG SELATAN - Volume kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, terus meningkat menjelang puncak arus balik gelombang pertama yang diprediksi terjadi pada Selasa 24 Maret 2026.

Executive Director Regional Dua PT ASDP Indonesia Ferry, Zulvidon, mengungkapkan sudah ada sekitar 13.145 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Vidon mengatakan data itu tercatat pada hari ini, dari pukul 00.00 hingga pukul 14.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 6.000 di antaranya adalah sepeda motor dan 7.145 lainnya adalah kendaraan roda empat atau mobil.

“Kami menyampaikan di H+1 ini tanggal 23 Maret. Jadi yang sudah menyeberang di hari ini reservasi untuk roda 2 kurang lebih 6.000 sepeda motor. Update tadi jam 14.00. Terus untuk kendaraan golongan empat atau roda empat itu 7.145 unit,” kata Vidon, Senin (23/3/2026) sore.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang telah melakukan boarding (menunggu keberangkatan) hingga pukul 14.00 WIB berjumlah 9.000 kendaraan. Di antaranya adalah 4.000 kendaraan sepeda motor dan 5.000 kendaraan roda empat atau mobil.

Sehingga, sisa kendaraan pada sore hari ini yang masih belum atau sedang dalam proses boarding berjumlah sekitar 4.000 kendaraan, di mana 2.000 di antaranya adalah sepeda motor dan 2.000 di antaranya adalah mobil.

“Tapi dari reservasi tadi yang sudah boarding sampai dengan jam 14.00 itu untuk motor ada 4.000-an, jadi masih sisa 2.000 lagi. Untuk mobil itu sudah 5.000-an, artinya tersisa hanya 2.000 saja,” pungkasnya.

