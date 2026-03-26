2,1 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek hingga H+4 Lebaran 2026 (Jasa Marga)

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A Purwantono menyampaikan, 2.165.081 kendaraan kembali ke Jabotabek pada H-10 sampai H+4 libur Idulfitri 1447H/2026 atau pada periode 11-25 Maret 2026. Data tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat gerbang tol (GT) utama.

Empat GT utama tersebut adalah GT Cikampek Utama dari arah Trans Jawa, GT Kalihurip Utama dari arah Bandung, GT Cikupa dari arah Merak, dan GT Ciawi dari arah Puncak.

"Sebanyak 2,1 juta kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek tersebut merupakan 63,79% dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan kembali ke wilayah Jabotabek selama periode 11–31 Maret 2026," kata Rivan dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Ia melanjutkan, distribusi lalu lintas yang kembali ke Jabotabek paling banyak dari arah Trans Jawa dan Bandung, sebesar 967.121 kendaraan. Disusul 666.567 kendaraan dari arah Barat atau Merak dan 531.393 kendaraan (24,5% dari arah Selatan atau Puncak.

Adapun berikut distribusi lalu lintas kendaraan yang kembali ke Jabotabek:

1. Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 491.285 kendaraan, meningkat 18,1% dari lalin normal.

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang dengan jumlah 475.836 kendaraan, meningkat 0,7% dari lalin normal.

2. Arah Barat (Merak)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 666.567 kendaraan, lebih rendah 3,3% dari lalin normal.