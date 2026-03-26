Waspada! Hujan Sangat Lebat Berpotensi Guyur Jakarta hingga 29 Maret

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |14:46 WIB
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem. Cuaca buruk diprediksi terjadi pada periode 25 hingga 29 Maret 2026.

"Waspada cuaca ekstrem di Provinsi DKI Jakarta periode 25-29 Maret 2026," tulis akun Instagram @bpbddkijakarta, Kamis (26/3/2026).

Potensi cuaca buruk tersebut diperkirakan melanda wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Data ini merupakan hasil prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu," lanjutnya.

Untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem, warga diminta menyiapkan payung atau jas hujan serta tas siaga bencana. "Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem," tuturnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memantau tinggi muka air melalui laman resmi BPBD DKI Jakarta.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208883/kapolri-fYro_large.jpg
Kapolri Instruksikan Kawal Arus Mudik-Balik Lebaran, Angka Fatalitas Kecelakaan Turun 30,41%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208862/arus_balik-86QA_large.jpg
Arus Balik Lebaran, 18.203 Penumpang Tiba di Stasiun Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/337/3208549/polri-2dMf_large.jpg
Kapolri Pimpin Pelepasan One Way Nasional Kalikangkung-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/340/3208454/kendaraan_mogok-vTQS_large.jpg
Macet Arus Balik Lingkar Gentong, Sejumlah Kendaraan Mogok Tak Kuat Menanjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208457/mudik-IN0M_large.jpg
Manfaatkan WFA, Kakorlantas Imbau Pemudik Tak Paksakan Pulang 24 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208445/arus_balik-D1HX_large.jpg
One Way Nasional Arus Balik Lebaran Digelar Besok Pukul 14.00 WIB
