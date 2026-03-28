Jenazah Juwono Sudarsono Akan Disemayamkan di Gedung Urip Sumoharjo Kemenhan

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, akan disemayamkan di Gedung Urip Sumoharjo, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Informasi yang diterima Okezone, persemayaman dijadwalkan dimulai pada Minggu (29/3/2026) pukul 09.00 WIB, di gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13–14.

Almarhum meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah.

Juwono Sudarsono dikenal sebagai tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, khususnya di bidang pertahanan dan hubungan internasional. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.