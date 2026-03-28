Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di Monas Sore Ini, Warga Diminta Hindari Sejumlah Jalan

JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas seiring kegiatan Gerakan Sembako Murah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (28/3/2026). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Melalui akun Instagram resminya, Dishub DKI mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan di sekitar Monas yang berpotensi mengalami kepadatan, yakni:

- Jalan Medan Merdeka Utara

- Jalan Medan Merdeka Timur

- Jalan Medan Merdeka Selatan

- Jalan Medan Merdeka Barat

- Rute Alternatif Disiapkan

Untuk mengurai kepadatan, Dishub DKI menyiapkan sejumlah rute alternatif:

Arah utara (Harmoni) ke selatan (Bundaran HI):

Jalan Hayam Wuruk – Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan MH Thamrin

Arah utara (Harmoni) ke timur (Tugu Tani):

Jalan Hayam Wuruk – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan M.I. Ridwan Rais

Arah timur (Tugu Tani) ke utara (Harmoni):

Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit

atau Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara – Jalan Majapahit