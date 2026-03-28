Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di Monas Sore Ini, Warga Diminta Hindari Sejumlah Jalan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |09:52 WIB
Petugas Dishub DKI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas seiring kegiatan Gerakan Sembako Murah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (28/3/2026). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Melalui akun Instagram resminya, Dishub DKI mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan di sekitar Monas yang berpotensi mengalami kepadatan, yakni:

- Jalan Medan Merdeka Utara
- Jalan Medan Merdeka Timur
- Jalan Medan Merdeka Selatan
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Rute Alternatif Disiapkan

Untuk mengurai kepadatan, Dishub DKI menyiapkan sejumlah rute alternatif:

Arah utara (Harmoni) ke selatan (Bundaran HI):
Jalan Hayam Wuruk – Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan MH Thamrin

Arah utara (Harmoni) ke timur (Tugu Tani):
Jalan Hayam Wuruk – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan M.I. Ridwan Rais

Arah timur (Tugu Tani) ke utara (Harmoni):
Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Selatan – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit
atau Jalan M.I. Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Medan Merdeka Utara – Jalan Majapahit

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement