Kasus Penyiraman Andrie Yunus, TNI Surati LPSK Setelah Pemeriksaan Tertunda

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan perkembangan terbaru penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Ia menyebut, TNI telah bersurat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta keterangan dari korban.

Aulia menjelaskan, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto telah mengirim surat langsung kepada Ketua LPSK Achmadi, mengingat Andrie berada di bawah perlindungan lembaga tersebut.

“Komandan Puspom TNI telah mengirimkan surat kepada Ketua LPSK terkait permohonan untuk meminta keterangan dari saksi korban saudara AY,” ujar Aulia, Selasa (31/3/2026).