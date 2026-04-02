HOME NEWS NASIONAL

Waspada! 23 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |08:19 WIB
Waspada! 23 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung
Waspada! 23 Gempa Susulan Terjadi Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung
JAKARTA -  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 23 gempa susulan terjadi usai gempa besar M7,6 di Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026). Gempa susulan terbesar yakni kekuatan M5,8 sementara gempa terkecil M3,2.

Sebelumnya, BMKG melaporkan bahwa pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

 “Telah terjadi gempa bumi mag:7.6, lokasi:129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:14 WIB, kedlmn:62 Km, gempa ini berpotensi TSUNAMI,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa di Bitung tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

