Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Gedung KONI Manado Luluh Lantak Akibat Gempa Besar M7,6

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |08:34 WIB
Penampakan Gedung KONI Manado Luluh Lantak Akibat Gempa Besar M7,6
Penampakan Gedung KONI Manado Luluh Lantak Akibat Gempa Besar M7,6
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,6 yang mengguncang kawasan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (2/4/2026), pukul 05.48 WIB mengakibatkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Gedung KONI Manado mengalami kerusakan parah.

Dilihat Okezone dari Youtube iNews, terlihat kerusakan parah menimpa gedung KONI. Terlihat serpihan reruntuhan dari adanya gempa besar tersebut.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

“Telah terjadi gempabumi mag:7.6, lokasi:129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:14 WIB, kedlmn:62 Km, gempa ini berpotensi TSUNAMI,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177/viral-Nzjw_large.jpg
BMKG: Tsunami Terjang 9 Wilayah Usai Gempa Besar M7,6 Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210168/viral-9RcE_large.jpg
Wanita di Manado Nekat Lompat dari Bangunan 2 Lantai saat Gempa Besar M,76
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210163/viral-mtbH_large.jpg
Gempa Besar M,76 Bitung, BMKG: Waspada Potensi Tsunami hingga 3 Meter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210162/viral-76dZ_large.jpg
5 Wilayah Diterjang Tsunami Usai Gempa Besar M7,6 Bitung, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210155/gempa-gpE8_large.jpg
Picu Tsunami, Gempa Besar M7,6 di Bitung Termasuk Megathrust
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210153/viral-yFLd_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, Satu Orang Tewas di Manado Tertimpa Bangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement