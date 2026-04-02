Penampakan Gedung KONI Manado Luluh Lantak Akibat Gempa Besar M7,6

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,6 yang mengguncang kawasan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis (2/4/2026), pukul 05.48 WIB mengakibatkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Gedung KONI Manado mengalami kerusakan parah.

Dilihat Okezone dari Youtube iNews, terlihat kerusakan parah menimpa gedung KONI. Terlihat serpihan reruntuhan dari adanya gempa besar tersebut.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

“Telah terjadi gempabumi mag:7.6, lokasi:129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:14 WIB, kedlmn:62 Km, gempa ini berpotensi TSUNAMI,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.