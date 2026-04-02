Kasus Peluru Nyasar di Gresik, TNI Pastikan Investigasi Masih Berjalan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |20:27 WIB
JAKARTA - TNI memberikan penjelasan terkait insiden yang menimpa Darrell Fauta Hamdani (14), bocah asal Gresik, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban peluru nyasar saat berada di lingkungan sekolah.

Komandan Hukum Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Mayor Ahmad Fauzi menyampaikan, empati dan simpati atas peristiwa yang menimpa dua siswa tersebut.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa dua siswa SMP di Gresik, dan memahami kejadian ini menimbulkan kecemasan di masyarakat,” ujar Fauzi, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan pendalaman sejak menerima informasi kejadian, sekaligus memastikan korban mendapatkan penanganan medis.

Fauzi menegaskan, hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa proyektil yang mengenai korban berasal dari Korps Marinir. Proses penyelidikan masih terus berlangsung.

“Kesimpulan terkait asal peluru masih dalam proses pendalaman lebih lanjut,” katanya.

Meski demikian, pihaknya menyebut telah membantu penanganan korban, termasuk pembiayaan operasi pengangkatan proyektil, perawatan lanjutan, serta pemberian santunan kepada keluarga.

Terkait dugaan kelalaian, Fauzi meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Kami memastikan setiap latihan militer memiliki prosedur dan pengamanan yang ketat,” ujarnya.

 

