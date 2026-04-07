Kesan Siswa Keliling Istana: Masuk Ruang Sidang Kabinet hingga Pelantikan Menteri

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuka Istana Kepresidenan untuk kunjungan pelajar, mulai Selasa (7/4/2026). Pada hari pertama, kunjungan diikuti oleh siswa-siswi SMKN 19 Jakarta.

Para pelajar berkesempatan berkeliling Istana Negara dan melihat langsung sejumlah ruangan penting, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Sekretariat Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo.

Berdasarkan dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden, para siswa dapat mengunjungi ruang sidang kabinet hingga ruang pelantikan menteri dan wakil menteri.

Bagi Kayla Annisa Maulida dan Ine Ratriana Pertiwi, siswi kelas XI Akuntansi 1 SMKN 19 Jakarta, pengalaman tersebut menjadi momen yang tak terlupakan.

“Aku senang banget bisa tahu isi Istana seperti apa. Setiap ruangan punya fungsi yang berbeda-beda, dan aku jadi lebih mengenal lingkungan di dalam sini,” ujar Kayla.

Ine juga mengaku terkesan dengan suasana Istana serta keramahan para pegawai.

“Seru banget, pegawai di sini ramah-ramah. Di sini juga banyak sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai sekarang,” katanya.

Selama kunjungan, para siswa tidak hanya melihat langsung ruangan-ruangan di Istana, tetapi juga mendapatkan pengetahuan melalui dokumentasi sejarah yang ditampilkan.

“Banyak dokumentasi juga, pokoknya keren banget,” tambah Ine.