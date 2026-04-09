Prabowo Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Listrik di Magelang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan industri kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau berbagai produk kendaraan listrik yang diproduksi di fasilitas tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat sejumlah unit kendaraan, antara lain bus listrik 12 meter yang digunakan oleh DAMRI untuk layanan TransJakarta, bus listrik 8 meter untuk BLU UPTD Trans Semarang, hingga model dan komponen bus Tri Sakti.

Selain itu, Presiden Prabowo meninjau berbagai kendaraan listrik berbasis industri, seperti electric forklift, electric transporter yang digunakan oleh PT Perhutani Alam Wisata, serta electric heavy duty truck yang digunakan oleh PT Semen Indonesia Logistik.

Peninjauan tersebut dipandu oleh Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie dan didampingi Presiden Direktur VKTR Sakti Industries, Anindra Ardiansyah Bakrie. Dalam peninjauan itu, mereka turut menjelaskan perkembangan teknologi serta kapasitas produksi pabrik kepada Kepala Negara.

Usai peninjauan, Presiden Prabowo menuju lokasi utama acara peresmian. Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, sambutan Komisaris Utama PT VKTR Sakti Industries, penayangan video peluncuran, dan sambutan Presiden.