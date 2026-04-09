Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Listrik di Magelang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan industri kendaraan listrik nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. 

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlebih dahulu meninjau berbagai produk kendaraan listrik yang diproduksi di fasilitas tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat sejumlah unit kendaraan, antara lain bus listrik 12 meter yang digunakan oleh DAMRI untuk layanan TransJakarta, bus listrik 8 meter untuk BLU UPTD Trans Semarang, hingga model dan komponen bus Tri Sakti.

Selain itu, Presiden Prabowo meninjau berbagai kendaraan listrik berbasis industri, seperti electric forklift, electric transporter yang digunakan oleh PT Perhutani Alam Wisata, serta electric heavy duty truck yang digunakan oleh PT Semen Indonesia Logistik.

Peninjauan tersebut dipandu oleh Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie dan didampingi Presiden Direktur VKTR Sakti Industries, Anindra Ardiansyah Bakrie. Dalam peninjauan itu, mereka turut menjelaskan perkembangan teknologi serta kapasitas produksi pabrik kepada Kepala Negara.

Usai peninjauan, Presiden Prabowo menuju lokasi utama acara peresmian. Rangkaian kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, sambutan Komisaris Utama PT VKTR Sakti Industries, penayangan video peluncuran, dan sambutan Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211486/presiden_prabowo_subianto-GHRE_large.jpg
Prabowo Tegaskan Indonesia Cerah: Yang Bilang Gelap, Matanya Buram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211411/prabowo-hzCK_large.jpg
Target Prabowo 3 Tahun Indonesia Bebas Sampah, Tidak Ada Bau dari Sabang-Merauke Berkat Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211356/presiden_prabowo_subianto-kGho_large.jpg
Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211336/mensesneg_prasetyo_hadi-wBbt_large.jpg
Prabowo Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang Besok, Kapasitas Produksinya 3 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211329/presiden_prabowo_subianto-7Fnr_large.jpg
Prabowo Berikan Arahan Selama 4 Jam ke Jajaran Menteri-Eselon I, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211302/prabowo_subianto-XW61_large.jpg
Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement