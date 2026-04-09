Prabowo Harap Indonesia Punya Jagoan Otomotif seperti Jepang dan Korsel

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong sektor otomotif di Indonesia agar dapat melahirkan “national champion”, seperti halnya industri otomotif negara-negara maju.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama kendaraan yang mampu bersaing di tingkat global.

Ia kemudian membandingkan dengan keberhasilan Jepang dan Korea Selatan yang telah lebih dulu memiliki merek otomotif kuat di pasar internasional.

“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino. Kalau Korea punya Hyundai, Daewoo. Saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat VKTR sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia,” ujarnya dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT Vektor Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Menurut Prabowo, langkah menuju ke sana tidak bisa dilepaskan dari strategi besar industrialisasi nasional. Kemajuan teknologi harus diwujudkan menjadi kekuatan industri nyata agar memberi dampak ekonomi luas bagi bangsa.