Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra: Negara Tak Butuh Pejabat Medioker dan Laporan “Asal Bapak Senang”

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |09:41 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti meminta agar tidak ada lagi jajaran pembantu presiden yang berkarakter medioker dan menyampaikan laporan “asal bapak senang”. Ia menegaskan, bahwa negara tidak membutuhkan laporan yang “indah” di atas kertas.

Azis menilai stabilitas ekonomi tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan kejujuran dalam eksekusi di lapangan. Menurutnya, masih ada pejabat yang kurang berani bersikap jujur dalam menjalankan tugas.

"Jangan ada lagi pembantu presiden dan jajarannya yang berkarakter medioker serta berperilaku ‘asal bapak senang’. Negara ini tidak membutuhkan laporan yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan. Tidak membutuhkan rapat yang penuh angka keberhasilan, tetapi miskin kejujuran atas kesulitan," ujar Azis kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Azis juga mengapresiasi taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja kabinet di Istana Negara pada 8 April 2026 yang menekankan disiplin anggaran dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Menurutnya, arah kebijakan tersebut sudah tepat, namun tantangan terbesar terletak pada karakter pelaksanaan di level teknis.

Untuk itu, ia meminta para menteri dan kepala lembaga agar lebih berani menyampaikan hambatan nyata, bukan sekadar menyajikan angka keberhasilan.

“Biasakan menyampaikan kesulitan yang memerlukan terobosan dan koordinasi dalam eksekusi kebijakan, bukan hanya angka keberhasilan yang menenangkan. Karena hanya dari kejujuran itulah kebijakan bisa diperbaiki,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gerindra DPR Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211599//prabowo-WuIe_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211596//hakim_mahkamah_konstitusi-tpT7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211577//pemerintah-gI9E_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211507//presiden_prabowo_subianto-3CVd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211504//prabowo_resmikan_pabrik_kendaraan_komersial_listrik_vktr_di_magelang_jateng-bWmA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211486//presiden_prabowo_subianto-GHRE_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement