Prabowo: Pencak Silat Mencerminkan Kepribadian Bangsa Kita

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pencak silat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Mulanya, Prabowo menyebut IPSI sebagai salah satu tonggak penting dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Ia mengaku bangga atas konsistensi para anggota dan perguruan pencak silat yang terus mempertahankan warisan leluhur.

“Jadi saudara-saudara, IPSI salah satu tonggak yang sangat penting. Saya terima kasih, saya bangga sekian tahun saudara tetap mendukung saya. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menekankan pentingnya rasa bangga terhadap identitas nasional, termasuk dalam penggunaan pakaian tradisional dari berbagai daerah seperti blangkon, kopiah, sarung, hingga songket.

“Kita bangga pakai blangkon, kita bangga pakai kopiah, kita bangga pakai sarung, kita bangga pakai songket. Ini budaya kita. Kau lihat sudah berapa presiden, sebelum saya Presiden Jokowi, saya, tiap hari kebangsaan kita pakai pakaian kita sendiri dari macam-macam daerah. Mungkin bulan ini atau tahun ini kita pakai daerah-daerah ini, kita gantian, kita bangga dengan budaya kita sendiri,” kata Prabowo.