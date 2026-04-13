HOME NEWS NASIONAL

Polri Buru Rekan Andre 'The Doctor' yang Suplai Narkoba ke Whiterabit 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |14:35 WIB
Polri Buru Rekan Andre 'The Doctor' yang Suplai Narkoba ke Whiterabit 
Andre The Doctor (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memburu Tosan atau rekan dari bandar narkoba The Doctor alias Charlie alias Andre Fernando. Polisi telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Tosan. 

Selain partner The Doctor, Tosan sendiri diduga merupakan sosok yang berperan sebagai penyuplai di tempat hiburan malam Whiterabit, Jakarta. 

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana narkoba, tindak pidana narkotika dan tindak pidana kesehatan yang terjadi di Room 707 Whiterabit," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

Dalam surat DPO yang diterbitkan itu, polisi menyatakan, bahwa Tosan untuk diawasi, ditangkap, diserahkan atau diinformasikan keberadaannya kepada penyidik maupun kepolisian. Berdasarkan informasi Tosan sendiri berada di Malaysia. 

Masih termaktub dalam DPO itu, Polisi melampirkan foto dari Tosan. Ciri-cirinya adalah, tinggi 170 Cm, berat badan 70 Kg, usia sekira 40 tahun. 

Kemudian, Tosan disebut memiliki rambut hitam lurus, bermata bulat, hidung mancung, bibir berbentuk tebal dan warna kulitnya putih. 

 

Polisi Sebut Keahlian Ki Bedil Buat Senpi Ilegal 'Bukan Kaleng-Kaleng'
Pengungkapan Narkoba Meningkat, Efektivitas Penindakan Polri Disorot
Polri Cegah 1.243 Calon Haji Ilegal Sepanjang 2025
Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun, Bareskrim Lacak Aset Tersangka DSI
Operasi Besar-besaran! Polisi Gerebek 3 Gudang BBM Ilegal, Rugikan Negara Ratusan Miliar
20 Tahun Produksi Senpi dan Bahan Peledak Ilegal, Ki Bedil Ditangkap Bareskrim
