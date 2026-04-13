Gaya Komunikasi Seskab Teddy Jadi Sorotan, Dinilai Kuasai Isu dan Narasi

JAKARTA – Momen Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terekam akrab saat menjawab pertanyaan sekitar 60 wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Jumat 10 April 2026. Dengan gaya santai dan penuh tawa, suasana wawancara terasa cair. Bahkan, dia sempat bersenda gurau saat melihat wartawan kaget ketika ditunjuk untuk bertanya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong menilai, sikap responsif Seskab Teddy mencerminkan perubahan pendekatan komunikasi pemerintah yang semakin adaptif di era digital.

Ia menilai situasi ketika seorang pejabat publik menghadapi puluhan wartawan secara bersamaan merupakan tekanan komunikasi yang tidak ringan. Namun, kemampuan Teddy untuk tetap tenang, komunikatif, dan substansial dalam menyampaikan pesan menunjukkan penguasaan isu serta kesiapan narasi yang matang.

"Ketika seorang pejabat publik berada dalam situasi dikepung puluhan wartawan dan tetap mampu menjawab dengan tenang, jelas, serta terstruktur, itu menunjukkan kapasitas komunikasi yang kuat. Ini bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi juga penguasaan substansi, konsistensi pesan, dan kesiapan menghadapi dinamika komunikasi real-time. Biasanya beliau jarang tampil, tetapi sesekali muncul untuk merespons isu strategis. Itu sangat tepat dalam kondisi seperti ini,” ujar Anthony, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam konteks komunikasi digital, kecepatan dan keterbukaan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi yang ditunjukkan secara langsung di hadapan media dinilai memiliki dampak signifikan terhadap persepsi kredibilitas pemerintah.