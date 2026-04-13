Siaga! Hujan Lebat Diprediksi Guyur Jabodetabek Sepekan ke Depan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Warga diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan berlangsung hingga Kamis (16/4/2026).

"Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 12–16 April 2026," tulis BMKG melalui akun Instagram resminya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Berikut rincian peringatan dini cuaca di Jabodetabek:

Minggu, 12 April 2026

Hujan sedang–lebat (waspada):

Kota Tangerang Selatan

Kabupaten Tangerang

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bogor

Senin, 13 April 2026

Hujan sedang–lebat (waspada):

Kota Tangerang Selatan

Kabupaten Tangerang

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Kepulauan Seribu

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Depok

Hujan lebat–sangat lebat:

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bogor