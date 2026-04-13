Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siaga! Hujan Lebat Diprediksi Guyur Jabodetabek Sepekan ke Depan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |04:10 WIB
Jabodetabek diprakirakan hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Warga diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan berlangsung hingga Kamis (16/4/2026).

"Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 12–16 April 2026," tulis BMKG melalui akun Instagram resminya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Berikut rincian peringatan dini cuaca di Jabodetabek:

Minggu, 12 April 2026

Hujan sedang–lebat (waspada):

Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor

Senin, 13 April 2026

Hujan sedang–lebat (waspada):

Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Kepulauan Seribu
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Depok

Hujan lebat–sangat lebat:

Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca BMKG Hujan Jabodetabek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement