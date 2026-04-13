JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Warga diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan berlangsung hingga Kamis (16/4/2026).
"Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 12–16 April 2026," tulis BMKG melalui akun Instagram resminya, dikutip Minggu (12/4/2026).
Berikut rincian peringatan dini cuaca di Jabodetabek:
Minggu, 12 April 2026
Hujan sedang–lebat (waspada):
Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
Senin, 13 April 2026
Hujan sedang–lebat (waspada):
Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Tangerang
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Kepulauan Seribu
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kota Depok
Hujan lebat–sangat lebat:
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor