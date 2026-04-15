Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Lawatan ke Rusia–Prancis, Bawa Sejumlah Kesepakatan

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Tanah Air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis pada Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pesawat kepresidenan Garuda Indonesia yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 13.55 WIB.

Setelah pesawat mendarat, Prabowo yang mengenakan topi biru dan baju safari cokelat turun dari pesawat.

Setibanya di bawah, Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Agus Subianto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo sempat berbincang singkat dengan para pejabat tersebut sebelum meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma.

Sebagai informasi, negara pertama yang dikunjungi Prabowo adalah Rusia pada Senin (13/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin.