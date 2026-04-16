Kisah Heroik Benny Moerdani, Jenderal Kopassus Lolos dari Bidikan Sniper Pasukan Elite Dunia

JAKARTA - Benny Moerdani, tokoh legendaris Kopassus nyaris kehilangan nyawa setelah menjadi sasaran tembak pasukan elite dunia, Special Air Service (SAS) dan marinir Belanda Koninklijke Mariniers. Kala itu, Benny masih berpangkat kapten di RPKAD (sekarang dikenal Kopassus) diterjunkan dalam Operasi Naga di Irian Barat.

Operasi Naga tergolong berat karena bertujuan menggagalkan rencana Belanda membentuk “negara boneka” di Papua. Operasi ini juga menjadi bagian dari strategi TNI untuk memecah fokus kekuatan Belanda yang mencapai sekitar 10.000 personel dan berpusat di Biak.

Dalam buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap, disebutkan adanya upaya perburuan terhadap Benny oleh pasukan elite Belanda. Sebanyak 213 prajurit Kopassus diterjunkan dalam Operasi Naga menggunakan tiga pesawat C-130 Hercules di wilayah Merauke, Papua, pada 23 Juni 1962.

Namun, rencana operasi tersebut bocor melalui siaran radio Australia. Mengetahui hal itu, pasukan Belanda segera bergerak melakukan penyergapan terhadap Benny dan pasukannya.

Tim Naga yang dipimpin Benny tetap melanjutkan pergerakan menuju pusat pertahanan Belanda di Merauke, meski menghadapi berbagai hambatan. Bentrokan pecah, antara pasukan Naga dan Marinir Belanda pada 28 Juni 1962.