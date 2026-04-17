Puan: RUU Pemilu Masih Dibahas dengan Pimpinan Parpol!

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih berlangsung di tingkat partai politik. Hal ini disinggung soal perkembangan dari rencana pembahasan beleid tersebut.

Politikus PDIP ini mengatakan, bahwa komunikasi terus dilakukan dengan para pimpinan partai politik (parpol).

"Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik," kata Puan dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, prinsip utama dalam penyusunan RUU Pemilu ialah memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.

Puan menuturkan, regulasi yang dihasilkan harus mampu menghadirkan proses pemilu yang efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

