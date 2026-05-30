Anggota DPR Didik Haryadi Ajak Diaspora Boyolali Berkontribusi Bangun Bangsa

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XI, Didik Haryadi mengajak diaspora Boyolali yang berada di seluruh dunia berkontribusi dalam membangun bangsa. Menurutnya, sinergi antarorganisasi sangat krusial untuk membangun kerja sama pertemanan yang tinggi.

“Semangat kolaborasi inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak dalam mendukung kemajuan para alumni, daerah asal Boyolali, serta bangsa dan negara,” ujarnya saat Pengukuhan Pengurus Pusat, Ikatan Alumni Boyolali (IKA-Boy) di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Ketua Umum IKA-Boy ini menegaskan arah baru organisasi yang dipimpinnya. Didik menyampaikan bahwa sasaran strategis ke depan adalah mempersatukan seluruh konstituen alumni Boyolali yang tersebar di berbagai wilayah dan latar belakang profesi.

“Visi utama IKA-Boy adalah menjadi organisasi induk atau holding organization. Melalui konsep ini, organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi sinergi antaranak bangsa, khususnya sesama alumni, secara lebih terstruktur dan berdampak luas,” ujarnya.

Politikus PDIP ini juga akan segera membentuk jaringan cabang di berbagai kota di dalam negeri, bahkan hingga ke mancanegara.

“Selain perluasan wilayah geografis, strategi pengembangan juga menyasar sektor profesional dan historis,”ujarnya.

Didik menjelaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pembentukan chapter alumni di berbagai perusahaan, serta pembentukan chapter berdasarkan almamater atau lulusan sekolah masing-masing.

Lebih lanjut, Didik yang terpilih untuk periode 2025–2029 ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

“Saya mengajak seluruh kaum urban dan perantau asal Boyolali untuk merapatkan barisan. Ia mengimbau para alumni yang berada di Jakarta, kota-kota lain di Indonesia, hingga yang bermukim di luar negeri untuk segera bergabung dan berkontribusi bersama,”pungkasnya.