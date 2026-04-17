Pemotor Tewas Usai Tabrak Bus Transjakarta di Lenteng Agung Jaksel

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus listrik TransJakarta dan pengendara motor terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seorang pemotor berinisial MN dilaporkan tewas usai terlibat kecelakaan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis (16/4/2026). Ojo menerangkan pengendara motor menabrak belakang bagian bus yang sedang berhenti di halte Stasiun Lenteng Agung.

"Bus listrik yang dikemudikan saudara T sedang berhenti pada tempat pemberhentian bus Stasiun Lenteng Agung di Jalan Raya Lenteng Agung," kata Ojo dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

"Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dikemudian MN yang melaju dari arah utara menuju ke arah selatan diduga kurang hati-hati dan konsentrasi menabrak bagian belakang kendaraan bus," sambung dia.

Ojo menambahkan, akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kedua kendaraan terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan.

"Akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan mengalami kerusakan dan pengemudi atas nama MN mengalami meninggal dunia," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

