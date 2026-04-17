Pemotor Tewas Usai Tabrak  Bus Transjakarta di Lenteng Agung Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |10:53 WIB
JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus listrik TransJakarta dan pengendara motor terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seorang pemotor berinisial MN dilaporkan tewas usai terlibat kecelakaan. 

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis (16/4/2026). Ojo menerangkan pengendara motor menabrak belakang bagian bus yang sedang berhenti di halte Stasiun Lenteng Agung. 

"Bus listrik yang dikemudikan saudara T sedang berhenti pada tempat pemberhentian bus Stasiun Lenteng Agung di Jalan Raya Lenteng Agung," kata Ojo dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

"Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dikemudian MN yang melaju dari arah utara menuju ke arah selatan diduga kurang hati-hati dan konsentrasi menabrak bagian belakang kendaraan bus," sambung dia. 

Ojo menambahkan, akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kedua kendaraan terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan. 

"Akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan mengalami kerusakan dan pengemudi atas nama MN mengalami meninggal dunia," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/338/3212096/denza_d9_tabrak_separator_busway_di_slipi-NZ89_large.jpg
Denza D9 Tabrak  Separator Busway di Slipi, Lalu Lintas Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211274/kecelakaan_lalu_lintas-1Nzs_large.jpg
Mobil Tabrak 4 Motor di Traffic Light Joglo, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210654/kecelakaan-jEBf_large.jpg
3 Mobil Tabrakan Beruntun di Tol JORR , 4 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205065/transjakarta-EQT5_large.jpg
Sopir Transjakarta Sebabkan Tabrakan Adu Banteng di ‘Jalur Langit’ Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203143/transjakarta-FbE9_large.jpg
Kronologi 2 Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Salah Satu Pengemudi Sempat Tertidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200402/kecelakaan_di_tol_jagorawi-XyQ7_large.jpg
Honda City dan Mobil Boks Kecelakaan di Tol Jagorawi, Sopir Diduga Ngantuk
