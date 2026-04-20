Konsolidasi Perindo Sitaro, Normans Luntungan Bidik Enam Kursi DPRD dan Kemenangan di Pilkada

SITARO – Penguatan struktur partai di tingkat daerah menjadi kunci dalam memastikan program politik tidak berhenti pada agenda elektoral, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Konsolidasi yang terarah dinilai penting untuk mendorong hadirnya program yang relevan dengan kebutuhan riil.

Upaya tersebut dilakukan Partai Perindo melalui kegiatan konsolidasi dan pendidikan politik yang digelar di Tagulandang Utara dan Tagulandang Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan yang dihadiri sekira 100 pengurus partai itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara Bidang Pemenangan Pemilu, Normans Luntungan, sebagai bagian dari penguatan struktur hingga tingkat akar rumput.

Forum ini sekaligus menjadi momentum penegasan target politik, yakni meraih enam kursi DPRD Sitaro serta memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Normans menilai target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi yang berkelanjutan serta program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Target ini realistis jika kita menjaga soliditas organisasi dan menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta menumbuhkan ekonomi kerakyatan," ujar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.

Selain penguatan struktur, sejumlah program strategis turut disiapkan untuk memperkuat peran partai di tengah masyarakat. Di antaranya melanjutkan Program Dana Sehat dan Dana Duka, dukungan terhadap kegiatan keagamaan GPdI (Gereja Pentakosta di Indonesia) dan GMIST (Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud), serta pembentukan Tim Rajawali Putih sebagai bagian dari penguatan program sosial.

Program-program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat basis dukungan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan berkelanjutan. Normans juga merencanakan pemberian insentif berupa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengurus DPC, minimal pada tingkat ketua, sekretaris, dan bendahara, sebagai bagian dari penguatan internal organisasi.