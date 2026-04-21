HOME NEWS MEGAPOLITAN

Listrik Padam, KRL Rangkasbitung–Tanah Abang Sempat Gangguan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:26 WIB
Listrik Padam, KRL Rangkasbitung–Tanah Abang Sempat Gangguan
JAKARTA — Perjalanan Commuter Line (KRL) lintas Rangkasbitung–Tanah Abang sempat gangguan pada Selasa malam (21/4/2026) akibat padamnya Listrik Aliran Atas (LAA). Gangguan terjadi imbas suplai LAA dari Gardu Traksi PLN Limo yang padam mulai pukul 18.35 WIB.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan pasokan daya LAA pada lintas Stasiun Kebayoran–Stasiun Sudimara padam sejak sore hari. "Petugas terkait sudah berkoordinasi untuk pengalihan daya LAA dari gardu traksi lainnya, yaitu Gardu Traksi Karet 2 dan Gardu Traksi Pondok Betung," jelasnya.

Akibat gangguan tersebut, perjalanan Commuter Line mengalami keterlambatan dan antrean. “Akibat padamnya LAA ini, perjalanan Commuter Line pada lintas Tanah Abang - Rangkasbitung mengalami keterlambatan dan antrean perjalanan. Commuter Line No. 1766 dan 1768 terhenti di antara Stasiun Kebayoran - Stasiun Sudimara,” lanjut Leza.

KAI Commuter menyebutkan, pasokan listrik dari PLN kembali normal pada pukul 19.19 WIB. Saat ini, perjalanan Commuter Line di lintas tersebut sudah kembali berjalan normal meski sebelumnya sempat terjadi kepadatan.

KAI Commuter juga mengimbau para pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. "Selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas di stasiun," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

