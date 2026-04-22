Peristiwa 22 April: Hari Bumi hingga Jejak KTT Asia-Afrika

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |07:05 WIB
Bendera peserta KTT Asia-Afrika berkibar di Jakarta jelang pembukaan pada 22 April 2015 (foto: Okezone)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 22 April. Mulai dari perjanjian internasional, kelahiran tokoh dunia, hingga momentum global yang masih diperingati hingga kini.

Berikut rangkuman peristiwa 22 April, sebagaimana dikutip dari Wikipedia:

1529 - Perjanjian Saragosa

Perjanjian Saragosa ditandatangani pada 22 April 1529. Kesepakatan ini melibatkan Spanyol dan Portugis dalam menentukan pembagian wilayah di belahan bumi bagian timur.

Batas pembagian ditetapkan melalui garis bujur yang melintasi 297,5 marine leagues atau sekitar 17 derajat di sebelah timur Kepulauan Maluku.

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang sebelumnya membagi wilayah belahan bumi barat antara Spanyol dan Portugis, yang diprakarsai oleh Paus guna meredam persaingan perebutan koloni.

Dalam kesepakatan ini, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan aktivitasnya di Filipina, sementara Portugis tetap melanjutkan perdagangan di wilayah Maluku.

1724 - Kelahiran Immanuel Kant

Filsuf ternama Immanuel Kant lahir di Königsberg, Kerajaan Prusia, pada 22 April 1724. Kota tersebut kini dikenal sebagai Kaliningrad, Rusia.

Berasal dari keluarga sederhana, Kant kemudian menjadi profesor logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Ia juga rutin mengajar geografi fisik hingga tahun 1796.

Kant dikenal memberikan landasan filosofis bagi geografi sebagai ilmu pengetahuan. Baginya, geografi merupakan ilmu empiris yang menjelaskan fenomena fisik dan budaya dalam ruang bumi sebagai suatu sistem.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/340/3213216//mnc_peduli_hari_bumi-hISX_large.jpg
Antusiasme Siswa SD Cibilik Sukabumi Olah Barang Bekas Jadi Media Tanam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/340/3213215//mnc_peduli_tanamkan_kepedulian_lingkungan_sejak_dini-SXIN_large.jpg
Peringati Hari Bumi, MNC Peduli Tanamkan Kepedulian Lingkungan sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/11/3134714//mcd_peduli_lingkungan-X4H2_large.jpg
Hari Bumi, McDonald’s Indonesia Tanam 1.000 Pohon dan Gelar Aksi Bersih Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/338/3133975//gubernur_jakarta_pramono_anung-vDpn_large.jpg
Peringati Hari Bumi, Gubernur Ajak Warga Jakarta Matikan Lampu 1 Jam Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/320/3133254//kai-E5d3_large.jpg
Hari Bumi, Sektor Transportasi RI Mulai Terapkan Prinsip ESG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/320/3133008//bni-gfBO_large.jpg
Hari Bumi, BNI Wujudkan UMKM Ramah Lingkungan
