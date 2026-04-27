Profil dan Jejak Karier Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI yang Dilantik Sebagai Menteri Lingkungan Hidup

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH). Untuk mengenal Jumhur lebih dekat, artikel ini akan mengulas profilnya.

Jumhur lahir di Bandung, 18 Februari 1968. Ia merupakan putra dari pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata dan Ati Amiati. Sang ayah merupakan seorang pejabat di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

Pada 2007, Jumhur menikah dengan Finalis Puteri Indonesia 2001, Alia Febyani Prabandari. Dari pernikahan tersebut, Jumhur dan Alia dikaruniai empat orang anak yang bernama Moqtav, Naeva, Ezga, dan Vaniaz.

Riwayat Pendidikan

Jumhur pernah bersekolah di SD Menteng Pulo Pagi, Jakarta Selatan, sebelum akhirnya pindah ke SD Menteng 02 Pagi, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Jumhur melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Jakarta Pusat dan kemudian pindah ke SMPN 1 Denpasar.

Kemudian, Jumhur melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Denpasar. Namun, ia pindah ke SMAN 3 Bandung. Di bangku perkuliahan, Jumhur menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Fisika. Jumhur keluar dari ITB dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Nasional, Jakarta.