Penampakan KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Sejumlah Orang Terjepit

JAKARTA - kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL jurusan Cikarang.

“Informasi awal gangguan kereta 27 Apr 2026 pk 20.55 KA Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir - Surabaya Pasarturi head to head tumburan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST) Sehingga sementara jalur kereta belum dapat dilalui,” tulis @sahabat_kereta.

Berdasarkan foto dan video yang diterima Okezone, sejumlah orang terlihat terjepit di gerbong belakang kereta. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Petugas saat ini juga sedang melakukan evakuasi . Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KAI.

(Fahmi Firdaus )

