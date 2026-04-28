Imbas Tabrakan KA Argo Bromo, 25 Perjalanan KA Jarak Jauh Dibatalkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |06:04 WIB
Kecelakaan KRL di Bekasi
JAKARTA - Sebanyak 25 Perjalanan Kereta Api (KA) jarak jauh dibatalkan imbas insiden kecelakaan tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4/2026) malam.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan bahwa per Selasa (28/4/2026) pukul 01.04 WIB, jalur hilir pada lintas Bekasi–Tambun telah dapat dilalui kembali untuk perjalanan kereta api.

"Sementara itu, jalur hulu masih dalam proses evakuasi dan penanganan di lokasi. KAI terus mengupayakan percepatan penanganan agar perjalanan dapat kembali normal secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan," ungkap Anne dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Seiring dengan penanganan di lokasi, KAI melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan KRL sesuai kondisi jalur agar layanan dapat berjalan secara bertahap.

Anne mengatakan KAI juga menyiapkan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait penumpang.

"Selama proses evakuasi, pelanggan KA yang terdampak pembatalan diberikan kebijakan pengembalian bea tiket secara penuh dengan masa pengajuan hingga 7 hari ke depan," ujarnya.

 

