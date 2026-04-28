Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Korban Tewas Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Guru SDN Pulogebang 11 Jaktim 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:28 WIB
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur Kota Bekasi, pada Senin (27/4) malam menyebabkan 15 orang tewas. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah Nurlela, guru SDN Pulogebang 11, Jakarta Timur

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Nurlela. Almarhumah merupakan sosok guru yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan di Ibu Kota.

"Atas nama seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan kesabaran serta kekuatan," kata Nahdiana dalam keterangan persnya, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pendampingan menyeluruh kepada keluarga korban. Serta mengurus pemakaman almarhum.

Adapun kepergian Nurlela juga telah diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Bapak Gubernur Pramono Anung menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Nurlela. Beliau adalah pendidik yang berdedikasi tinggi dan telah mencerdaskan generasi penerus bangsa," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim.

Pemprov DKI Jakarta kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pasca kecelakaan terdahsyat.

"Kami juga terus berkoordinasi intensif dengan semua pihak terkait agar penanganan dan tindak lanjut peristiwa ini dilakukan dengan cepat, tepat, dan transparan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
RS Polri Terima 7 Sampel DNA Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
Soal Penyebab Tabrakan Kereta Bekasi, Menhub: Tunggu KNKT
Tabrakan KA di Bekasi, Menhub Bakal Evaluasi Elektrifikasi dan Jalur Ganda
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Korban yang Terjepit 10 Jam Dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi
Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi
Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement