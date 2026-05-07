Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Terbaru Anggaran Cuci Baju hingga Rp450 Juta

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:08 WIB
Deretan Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Terbaru Anggaran Cuci Baju hingga Rp450 Juta
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud/ist
A
A
A

JAKARTA – Deretan kontroversi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Kamis (7/5/2026).

Diketahui, DPRD Kalimantan Timur menyetujui pembentukan pansus hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas'ud terkait dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang didukung enam fraksi.

Usulan ini mencuat dalam rapat paripurna ke-8 karena adanya demonstrasi dan desakan audit kebijakan. Panitia khusus (Pansus) dibentuk untuk menyelidiki dugaan tersebut lebih lanjut.

Berikut ini deretan kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud:

Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Rudy Mas’ud disorot masyarakat karena pengadaan mobil dinas yang anggaran mencapai Rp8,5 miliar. Menurutnya, mobil dinas itu untuk menunjang kegiatan kepala daerah.  Selain itu, status Kaltim juga sebagai wilayah penyangga IKN membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.

Renovasi rumah Rp25 Miliar

Publik juga menyoroti anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud yang mencapai Rp25 miliar.

Rudy mengarakan, anggaran itu tak hanya digunakan untuk renovasi rumah dinas gubernur, tetapi rumah dinas wakil gubernur serta fasilitas pendukung seperti pendopo.

Anggaran Makan Pemprov Kaltim Rp10 Miliar

Pemprov Kaltim menganggarkan biaya makan mencapai Rp10 miliar. Namun, jumlah itu terus turun dalam tiga tahun terakhir.

Rudy, memaparkan belanja makan minum pada 2023 berada di angka Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.

Rudy mengingatkan agar informasi yang disampaikan ke publik tidak memicu kesalahpahaman. Ia berharap suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216661/viral_polisi_merokok-YPhj_large.jpg
Viral Perwira Merokok saat Nyetir, Ini Respons Polda Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216654/viral_mobil_dinas_tni_lawan_arah-hbYv_large.jpg
Viral Mobil Dinas Bintang 2 Lawan Arah, Begini Penjelasan TNI AD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216310/masturbasi-t31F_large.jpg
Viral Sopir Masturbasi Dalam Angkot di Grogol, Kabur Usai Direkam Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216056/pria_gelantungan_di_mobil-pldg_large.jpg
Viral Pria Bergelantungan di Mobil di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216032/viral_pria_gelantungan_di_mobil-6O0q_large.jpg
Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/340/3214928/viral-qKby_large.jpg
Oknum Polisi Bawa Parang Datangi Rumah Wali Kota Palopo, Teriak-Teriak Mengancam!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement