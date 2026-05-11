Aliansi Ormas Islam Laporkan Ade Armando Cs, Siap Hadirkan Ahli

JAKARTA - Aliansi Ormas Islam menyatakan siap menghadirkan saksi dan ahli. Aliansi tersebut terdiri atas 40 organisasi yang melaporkan Grace Natalie, Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

1. Siap Hadirkan Saksi dan Ahli

"Kami menyatakan sikap siap untuk menghadirkan saksi-saksi maupun ahli-ahli terkait laporan kami guna terang benderangnya suatu perkara ini, tindak pidana perkara ini," kata Perwakilan Aliansi Ormas Islam dari LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Gurun menjelaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi dan ahli jika penyidik membutuhkannya untuk mengusut laporan.

"Artinya kami siap berkoordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan saksi-saksi maupun ahli-ahli, dan juga pelapor juga siap untuk diperiksa dimintai keterangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 40 ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama resmi melaporkan Ade Armando, politikus Grace Natalie dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.