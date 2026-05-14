HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Instruksikan Kapolsek Tak Hanya Dituntut Mampu Jaga Kamtibmas! 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |19:10 WIB
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengingatkan seluruh Kapolsek untuk terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, ia juga mendorong personel Polri mampu menorehkan prestasi untuk bangsa dan institusi.

"Seorang Kapolsek tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas kamtibmas di wilayahnya, tetapi juga harus menjadi teladan dalam disiplin, semangat hidup sehat, dan prestasi," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Dedi kemudian mencontohkan prestasi yang diraih PS Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease Polda Maluku, IPTU Esterlina, di ajang internasional.

Menurutnya, Esterlina berhasil meraih medali emas kategori Women’s Physique, serta medali perak kategori Women’s Figure dan Women’s Wellness.

“Apa yang diraih IPTU Esterlina membuktikan bahwa personel Polri mampu menjalankan tugas negara sekaligus berprestasi di tingkat internasional,” ujar Dedi.

 

