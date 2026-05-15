Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenhaj Imbau Jemaah Jangan Bayar Dam Haji Lewat Calo!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:23 WIB
Kemenhaj Imbau Jemaah Jangan Bayar Dam Haji Lewat Calo!
Juru Bicara Kemenhaj Maria (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah haji Indonesia tidak melakukan pembayaran Dam melalui jalur tidak resmi, termasuk menggunakan jasa calo maupun pihak yang tidak berwenang. Jemaah diminta melakukan pembayaran melalui sistem resmi yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi dan Kemenhaj.

“Kami menegaskan kepada seluruh jemaah agar tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tidak resmi, termasuk menggunakan jasa calo maupun pihak yang tidak berwenang, ataupun melakukan transaksi langsung di luar sistem yang telah ditetapkan,” kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

Maria mengatakan, langkah tersebut penting untuk melindungi jemaah dari potensi penipuan serta memastikan dana dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi otoritas Arab Saudi.

Kemenhaj mencatat hingga Jumat (15/5), sebanyak 34.308 jemaah haji Indonesia di Arab Saudi telah melakukan pembayaran Dam sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun biaya pembayaran Dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah.

Maria menjelaskan, pemerintah memfasilitasi pembayaran dam di Tanah Haram melalui Adahi Project, yakni lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan terintegrasi dengan platform Nusuq Masar.

Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariah, tertib administrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218517//pemerintah-sShr_large.jpg
Polisi Saudi Tangkap 19 WNI Terkait Kasus Haji Ilegal hingga Rekam Wanita Tanpa Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218496//juru_bicara_kemenhaj_maria-8SLv_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Satgas Armuzna Dibentuk untuk Atur Mobilitas Jemaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218339//haji_2026-Pz2H_large.jpg
Heboh Dugaan Pungli Haji, Kadaker Makkah: Tarif Layanan Harus Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218145//abdurrahman_dahlan-9ZGC_large.jpeg
MUI Tegas Tolak Dam Haji Disembelih di RI: Kalau Begitu Kakbah Pindah ke Monas Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218027//haji_2026-4oSn_large.jpg
Suhu Saudi 42 Derajat, Kemenhaj Minta Jamaah Haji Kurangi Aktivitas di Luar Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3218084//haji-6zjf_large.jpg
Dilepas Menuju Tanah Suci, Ratusan Jemaah Haji Tangerang Diingatkan soal Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement