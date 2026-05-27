HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Iduladha, Arus Lalin di Tol Japek Terpantau Normal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:05 WIB
JAKARTA - PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) menyatakan bahwa arus lalu lintas (lalin) di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) terpantau normal saat libur Hari Raya Iduladha.

“Pada periode libur Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026, kondisi lalu lintas di wilayah Trans Jawa masih terpantau normal dan lancar," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Rabu (27/5/2026).

Pengelola sendiri mengoperasikan 18 gardu arah Trans Jawa dan 12 gardu arah Jakarta di Gerbang Tol Cikampek Utama secara situasional menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.

Selain itu, JTT juga memastikan kesiapan petugas operasional, armada layanan lalu lintas, serta pemantauan kondisi jalan secara real-time melalui CCTV dan Dynamic Message Sign (DMS).

Menurut Ria, meskipun tidak ada lonjakan volume kendaraan, Jasa Marga dan kepolisian tetap bersiaga untuk mengamankan arus lalin.

"JTT tetap memastikan kesiapan layanan operasional, baik di sisi transaksi, lalu lintas, maupun layanan petugas di lapangan untuk memberikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

