Jokowi hingga Gibran Akan Hadiri Upacara Harlah Pancasila, PDIP: Insya Allah Megawati Datang!

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Juni 2026.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menganggapi pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden RI baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Insya Allah beliau hadir ya. Insya Allah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekala dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Terlepas dari itu, Djarot menyampaikan, partainya juga akan menggelar upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang

"Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," pungkasnya.