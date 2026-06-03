OTT Kantor Imigrasi Jakbar: KPK Sita 22 Kendaraan, 11 Sepeda hingga Ratusan Gram Logam Mulia

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merincikan sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dalam operasi senyap ini menyita puluhan kendaraan bermotor hingga sepeda yang terdiri dari MTB dan Brompton.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya ada 7 mobil, kemudian ada 15 motor, dan juga 11 sepeda ya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi melanjutkan, pihaknya turut mengamankan logam mulia. Namun, dari pihak mana barang bukti itu diamankan belum diungkap.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memboyong sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Pantauan Okezone di lokasi, truk towing yang membawa sembilan sepeda motor itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 17.58 WIB.