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Awas Macet!  Hindari Kawasan SUGBK, Ada Lomba PUBG Mobile hingga Konser EXO

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |13:25 WIB
Awas Macet!  Hindari Kawasan SUGBK, Ada Lomba PUBG Mobile hingga Konser EXO
 Hindari Kawasan SUGBK, Ada Lomba PUBG Mobile hingga Konser EXO/Okezone
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JAKARTA -Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan digelar konser dan lomba game mobile pada 6- 7 Mei 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan SUGBK untuk menghindari kemacetan.

Informasi tersebut diunggah akun Instagram resmi milik kepolisian @tmcpoldametro Disebutkan, kawasan SUGBK bakal ramai kegiatan masyarakat selama dua hari tersebut.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sekitar lokasi," tulis admin sebagaimana dilihat Okezone, pada Sabtu (6/6/2026).

Diantaranya konser EXO, Indonesian Open 2026 PUBG Mobile Grand Finalis, Konser Raisa, Indofest 2026, dan Konser JKT48. 

Antusiasme masyarakat yang akan datang dan kapasitas kantong parkir yang ada diperkirakan sangat tinggi sehingga berpotensi terjadinya peningkatan arus lalu lintas di kawasan SUGBK.

 

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